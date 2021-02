Rolando antevê duelo com a Roma: «No fim fazemos as contas...»

Rolando, agora com 35 anos, tem lugar marcado na defesa do Sp. Braga que esta 5ª feira vai procurar virar a eliminatória da Liga Europa com a Roma em pleno Estádio Olímpico, palco que o defesa-central já experimentou - empatou um jogo e perdeu outro - quando foi jogador do Napoles e do Inter.





Foi por aí que Rolando focou a sua antevisão no final desta tarde e antes do treino de adaptação, registando que gostaria mais de jogar com o Olímpico cheio de adeptos: "Claro que o futebol é feito para os adeptos e o sumo é um jogo com adeptos, o divertimento, a fuga do stress do dia-a-dia... Um espetáculo sem público claro que é diferente. Já tive a sorte de jogar neste estádio cheio, um estádio icónico e lindo com público. Tenho pena que os meus colegas não o vão sentir, mas com público ou sem público estamos aqui para dar o nosso máximo e no fim fazemos as contas da eliminatória."O que é preciso fazer para o Sp. Braga ter sucesso?"Para nós não muda muito em relação ao primeiro jogo que perdemos. O mais importante é fazermos melhor do que fizemos em casa. Não quero entrar muito pela estratégia, pois o mister vai-nos dizer o que temos de fazer e nós só temos de corresponder em campo."Acha que nos últimos tempos conquistou o seu espaço no plantel, depois de ter sido apontado a sair do clube em janeiro?"Já passei por muito no futebol. Isso de conquistar espaço ou não já não me diz grande coisa. Com a experiência que tenho sei que tinha de estar preparado para estar bem quando fosse chamado a jogar e é isso que importa. Sei o meu papel dentro da equipa, que também é o de ajudar os mais jovens quando não sou chamado a jogar. Temos muitas opções e o mister faz as suas opções e quando sou chamado tento corresponder. Essa é a minha forma de demonstrar que estou contente por estar no clube."