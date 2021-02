Rolando: «Batemo-nos de frente com a Roma»

Após a derrota desta quinta-feira em Roma, que ditou a eliminação da Liga Europa, Rolando lembrou que o Sp. Braga teve pela frente um adversário de grande valia e sublinhou a boa imagem deixada nos dois jogos





"Quando se é eliminado, não ficamos satisfeitos. Sabíamos da qualidade da Roma, é uma das equipas do 'big four' da Europa. Batemo-nos de frente com eles, o resultado da primeira mão complicou tudo. Nesta segunda mão, arriscámos e eles avolumaram o resultado. Mas estou satisfeito com a equipa e com o que fizemos em campo", assumiu o experiente defesa-central, à Sport TV, desvalorizando depois as estatísticas do encontro. "Vale o que vale. A estatística dá para entender o jogo, mas não é tudo. Trabalhámos, tivemos as nossas oportunidades, concretizámos uma e eles em 3 ou 4 fizeram mais. São grandes jogadores. A estatística vale o que vale. A forma como batalhámos e como fomos guerreiros é que fica", justificou."O Sp. Braga está a demonstrar ano a ano que consegue manter-se na luta com os grandes. Sabemos o que podemos fazer, estamos na Taça, mas agora temos um jogo no campeonato num campo difícil. Importante é descansar bem, vamos ter duas viagens seguidas"."No final falaremos, o importante é descansar bem, daqui a 72 horas, nem sei se isso, temos um jogo muito importante para ganhar. As posições não interessam, interessa é ganhar o próximo jogo".