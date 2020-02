Rolando certo no Sp. Braga

Rolando é reforço do Sp. Braga. Segundo apurou Record, nas próximas horas o central deverá assinar pelos minhotos por época e meia. Sem clube desde que saiu do Marselha no verão passado, o internacional português, de 34 anos, tentará relançar a carreira no emblema orientado por Rúben Amorim.





Fã de um modelo tático que contempla três centrais (3x4x3), o técnico tem neste momento disponíveis cinco nomes para aqueles lugares: Tormena, Bruno Viana, Raúl Silva, David Carmo e Bruno Wilson, isto para lá do lesionado Wallace.