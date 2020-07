Rolando é baixa para o jogo com o Paços de Ferreira

Rolando, de 34 anos, é baixa para o jogo de sexta-feira com o Paços de Ferreira.





Depois de ter sido expulso contra o Rio Ave, e ter cumprido suspensão no jogo frente ao Aves, o internacional português irá falhar agora o jogo na Capital do Móvel por lesão.O central junta-se assim a Tormena e Sequeira na lista de lesionados no plantel principal do Sp. Braga.