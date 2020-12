Rolando fica de fora da deslocação do Sp. Braga ao AEK Atenas

O treinador do Sporting de Braga, Carlos Carvalhal, deixou esta terça-feira de fora o defesa central Rolando para o jogo no reduto do AEK Atenas, na quinta-feira, da quinta jornada do grupo G da Liga Europa.

O experiente defesa central de 35 anos não tem sido opção do técnico dos minhotos, não tendo ainda realizado qualquer jogo oficial esta temporada, e não integra a convocatória alargada de 24 jogadores.

Como tem vindo a ser habitual nas deslocações ao estrangeiro, o técnico leva quatro guarda-redes para a Grécia, sendo a chamada de Rui Ribeiro, que alinha pela equipa de sub-23 dos minhotos, uma estreia.

Destaque ainda para a inclusão dos igualmente jovens Hernâni e Rodrigo Gomes. De fora, devido a lesão, ficam Rui Fonte, Gaitán e Moura.

Os bracarenses partem hoje para a capital grega onde, na quarta-feira, Carlos Carvalhal fará a antevisão da partida (17:30).

Sporting de Braga, segundo classificado do grupo G, com sete pontos, e AEK Atenas, terceiro, com três, defrontam-se a partir das 17:55 de quinta-feira, no Estádio Olímpico de Atenas "Spyros Louis", na Grécia.

Lista de 24 convocados:

Guarda-redes: Matheus, Tiago Sá, Rogério e Rui Hornicek.

Defesas: Zé Carlos, Esgaio, Sequeira, Tormena, David Carmo, Raul Silva, Bruno Viana.

Médios: Al Musrati, Castro, André Horta, João Novais e Fransérgio.

Avançados: Hernâni, Galeno, Iuri Medeiros, Abel Ruiz, Schettine, Ricardo Horta, Rodrigo Gomes e Paulinho.