Rolando: «Jogamos para os adeptos e queremos tê-los no estádio»

O regresso dos adeptos aos estádios é um assunto que tem sido recorrentemente debatido, havendo muitas vozes a pedirem publicamente a concretização desse passo. Ora, esta sexta-feira, foi a vez de Rolando se juntar a essa demanda. Em declarações às plataformas do Sp. Braga, o defesa-central abordou o tema e assumiu que espera poder voltar a ver público nas bancadas.





"É como quando uma pessoa paga bilhete para assistir a um espetáculo. Nós somos os atores do espetáculo e jogamos para os adeptos. É importante te-los no estádio. De acordo com as normas, como vem sendo implementado, com calma vamos ter adeptos. O futebol depende dos adeptos e é para os adeptos", referiu o experiente defensor.