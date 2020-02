Rolando: «Satisfeito por fazer parte do clube, mas quero fazer parte da equipa»

Apresentado esta 5.ª feira como reforço do Sp. Braga, Rolando falou pela primeira vez como arsenalista aos meios do clube, dando conta da sua alegria por ter abraçado este projeto. "Estou satisfeito, porque agora foi o momento em que o clube me quis e em que eu decidi que seria o ideal. Estou satisfeito por fazer parte do clube, mas quero é fazer parte da equipa. É para isso que venho. Ajudar a equipa, dar os meus primeiros passos com esta nova camisola. Sei que é uma boa escolha e o futuro o provará", afirmou o central, de 34 anos.





"Cheguei um bocadinho tarde, senão tinha ganho o título que me falta em Portugal. É sempre engraçado aproximar-nos cada vez mais dos primeiros lugares, estar sempre no pódio, isso é bom para o Sp. Braga e a cada passo tentar mais alguma coisa.""Um ex-colega de equipa, um amigo. Já me queria no clube e conheço-o bem. Tinha uma boa relação pessoal com ele. Por ser também o clube que é, por estarem num bom momento e por terem projeto para o futuro. Isso foi decisivo para vir para aqui.""Sinto-me confortável nesse sistema, já joguei assim em Itália. Não é fácil, pois na defesa há muitos detalhes que têm de estar bem oleados, mas consegue-se defender com mais um assim, assim como atacar com mais um.""As pessoas já começam a achar normal o Sp. Braga ganhar aos grandes e isso é um bom sinal. Temos de saber lidar com a responsabilidade, com essa pressão. Estamos num bom momento, já ganhámos a todos os grandes e isso prova o valor de todos, dos jogadores e da estrutura. Estamos num bom caminho. Estamos em 3.º lugar e isso parece normal, mas dá muito trabalho.""Estive muito tempo parado e fui preparando o meu corpo para quando surgisse uma situação boa, que surgiu aqui graças a Deus. Fico perto da família, vim para um clube que luta por títulos. O tempo que preciso para estar pronto não é matemático, vou 'fazer o meu' e depois a equipa técnica verá. Mas não será muito tempo, mas o dia exato não posso responder. Entendo de futebol, não da parte física."