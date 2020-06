Rolando volta mais de um ano depois

Apesar do desaire do Sp. Braga frente ao Boavista, a partida de ontem não deixou de ser especial para Rolando. O defesa-central, reforço do conjunto bracarense no mercado de inverno, voltou a disputar um jogo oficial 491 dias depois. O último encontro em que o jogador de 34 anos tinha participado aconteceu a 8 de fevereiro de 2019, numa partida entre o Marselha e o Dijon. Numa análise mais aprofundada, o internacional português já não disputava uma partida do campeonato português desde 28 de outubro de 2012, altura em que o FC Porto defrontou o Estoril.

O tempo de espera para Rolando voltar a competir poderia ter sido mais curto, mas a paragem devido à Covid-19 só possibilitou que a estreia acontecesse ontem.