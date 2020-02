Rúben Amorim: «A expulsão do Bruno Viana condicionou bastante»

O Sp. Braga empatou (2-2) frente Gil Vicente, numa partida a contar para a 20.ª jornada da Liga NOS. Rúben Amorim apontou o que correu mal à equipa arsenalista.





"Obviamente que a expulsão do Bruno Viana condicionou bastante. Enquanto tivemos 11 jogadores, tivemos o jogo claramente controlado. Mesmo depois do 2-0, o Gil Vicente não nos conseguiu pressionar, estávamos sempre a conseguir espaço. Depois, veio a expulsão do Bruno Viana, mas antes há um penálti por uma mão (a favor do Sp. Braga), mas havendo falta do Bruno, é bem expulso. Depois, o jogo muda. Tentámos sempre ter dois alas para conseguir sair e não nos encostarmos muito atrás. Podíamos ter feito mais um golo, mas, no fim, acaba por ser um pouco ingrato, mas o futebol é assim", disse.

Rúben Amorim considerou que este resultado não vai condicionar a equipa. "De forma alguma, eles não precisam de estar tranquilos, estão há muito tempo no futebol. O que pode mudar um pouco é o ambiente, mas isso também é saudável. A preparação do próximo jogo (frente ao Benfica) vai ser sempre a mesma. O futebol é mesmo assim, num momento está tudo bem, tudo controlado, e de repente uma má receção muda completamente o jogo. Foi um empate, a meu ver foi injusto, mas não há muito a fazer. Se tiver de ajudar a perceber o que correu, estamos mal, porque eles são jogadores experientes", frisou.