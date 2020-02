Rúben Amorim aborda racismo: «É tempo de castigar quem tem de ser castigado»

Rúben Amorim apela às entidades responsáveis, com o governo à cabeça, para que sejam tomadas medidas contra atos de racismo. Confrontado com o caso verificado no encontro entre o V. Guimarães e o FC Porto, em torno de Marega, o treinador do Sp. Braga diz que é tempo de "castigar quem tem de ser castigado".





"Já aconteceu em vários estádios. Está na altura de passarmos à ação em vez de se falar do mesmo assunto. Quem tem esse dever tem de atuar e tem de castigar quem tem de ser castigado. Toda a gente falou, na próxima semana toda a gente se esqueceu e nada se faz. É o momento certo, pois este foi um caso muito mediático. Está na altura de se tomar ações. Penso que o governo é o principal responsável, mas é também toda a gente, pois este é um problema da sociedade. Toda a gente o sabe", afirmou Rúben Amorim, ainda questionado sobre se via como positiva a tomada de posição de Marega."Penso que sim. Será mais fácil para as pessoas que estiveram lá falar do que aconteceu. Mas é um tema de que se falou muito. É tempo de se tomar ações e castigar quem tem de ser castigado", acrescentou, em declarações aos jornalistas, à margem da receção da equipa de futebol de praia do Sp. Braga na Câmara Municipal de Braga.