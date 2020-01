Rúben Amorim após estreia de sonho pelo Sp. Braga: «Continuo o mesmo treinador com o nível II»

Rúben Amorim estreou-se da melhor forma no comando técnico do Sp. Braga com uma goleada por 7-1 na visita ao Belenenses SAD, em duelo da 15.ª jornada da Liga NOS. No final da partida o treinador dos arsenalistas destacou a grande exibição dos seus jogadores e vincou a qualidade defensiva dos arsenalistas.





"Esperava um bom jogo da minha equipa. Sei que tenho bons jogadores, focámo-nos muito no aspeto defensivo. Esta equipa, quando marca primeiro, torna-se uma equipa muito difícil. A forma como conseguimos transições pela qualidade dos jogadores ajudou-nos, mas ainda temos muito pela frente", disse Rúben Amorim.

O técnico de 34 anos sublinhou também que a equipa minhota estava preparada para travar os pontos fortes do adversário. "Não vou mentir que praticamente todos os dias toquei na parte defensiva. A forma como se defende com quatro ou com três é praticamente igual, só se acrescenta um jogador no meio. Sabíamos que o Belenenses jogava com muita profundidade, através do Licá. Focámo-nos muito nisso e era notório que estávamos preparados para isso", justificou.

Rúben Amorim considerou que o Sp. Braga precisava de maior consistência e que vai continuar a jogar de forma pressionante, tecendo ainda elogios a Francisco Trincão.



"A pressão alta foi algo que quisemos fazer. O Ricardo [Horta] e o Trincão são jogadores muito ágeis, fortes e rápidos. É algo que vamos continuar a fazer, mas temos de modificar de adversário para adversário. Acho que foi um dia perfeito. O grande problema desta equipa era a consistência. Os jogadores fizeram um grande jogo, o mérito é todo deles. O Trincão tem um talento incrível", concluiu.



Alheio à polémica



Depois de muita polémica sobre as suas habilitações, Amorim vincou que esta não foi uma vitória pessoal. "Fico feliz pelo Sp. Braga, pelo presidente, pelas pessoas da academia e pelos jogadores. Continuo o mesmo treinador com o nível II. Não é uma chapada de luva branca", disse, elogiando a qualidade do plantel. "Os meus jogadores podem fazer a diferença. Foi um dia perfeito", explicou. "Os resultados não serão sempre assim", ressalvou.