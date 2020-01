Rúben Amorim assume lugar de Sá Pinto no Sp. Braga

Rúben Amorim é o novo treinador do Sp. Braga.sabe que o até agora treinador da equipa B dos minhotos assinou por duas épocas e meia, uma decisão tomada por António Salvador há uma semana.Aos 34 anos, o antigo jogador havia assumido o comando da equipa B do Sp. Braga em setembro tendo, na altura, rubricado um contrato válido por três temporadas com o clube que representou enquanto jogador, entre 2012 e 2013, tendo contribuído para a conquista da Taça da Liga, em 2013.Recorde-se que Sá Pinto deixou esta segunda-feira o comando técnico da equipa , um dia depois de ter assegurado o passaporte para a 'final four' da Taça da Liga com uma goleada diante do P. Ferreira. No comunicado emitido esta segunda-feira, o conjunto de Braga agradece ao agora ex-treinador de 47 anos pelo trabalho desenvolvido e comunicou que a nova equipa técnica será anunciada antes do regresso do plantel ao trabalho, na sexta-feira.Ao queapurou, a decisão de afastar Sá Pinto do comando técnico terá sido tomada há uma semana pelo presidente da SAD dos minhotos, mas apenas esta manhã foi comunicada pelo líder do clube em reunião. Na base desse período de espera esteve, sabe o nosso jornal, o facto de neste período os minhotos estarem num ciclo de jogos importante, o qual desaconselhava uma mudança no comando da equipa.