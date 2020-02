Rúben Amorim: da concentração máxima frente ao Gil Vicente ao regresso de Palhinha ao Sporting

Rúben Amorim fez esta sexta-feira a antevisão do jogo com o Sp. Braga, alertando para as dificuldades e para a necessidade de concentração máxima.





Os perigos é qualidade do Gil Vicente, do seu treinador, uma equipa que vem de uma derrota pesada e torna a equipa mais perigosa. Foi um período muito denso de jogos, jogos grandes e a concentração podia baixar. Trabalhámos muito nisso, explicámos aos jogadores que o Gil é uma equipa perigosa, que se iria sentir confortável. Recuperámos os jogadores física e mentalmente para manter o nível elevado.Quero os jogadores focados jogo a jogo e não no que está para trás ou que aí vem. Eles têm de saber o que fazer e se pensarem nas sete vitórias vão perder um pouco o foco e vão ficar assoberbados com o calendário. O foco dos jogadores não deve ser no que aí vem ou no que passou.O grupo esteve focado no jogo seguinte. O resto à volta do jogo nem interessa comentar. Os jogadores têm de estar focados no que podem fazer em campo. Contra o Sporting vi uma equipa forte e a dar uma excelente resposta. O resto é algo que não me preocupa porque temos um clube para responder a essas questões extrafutebol.Não acho que haja segredos. Vi o plantel, os jogadores e olhei para mim como treinador. Vi se o modelo encaixava nos jogadores, vi que sim e fiquei mais tranquilo. Passei muito tempo a ver este sistema, as forças e as falhas que tem. Vimos que era algo natural, tinha a certeza dos movimentos que queria e, como tinha jogadores inteligentes, tornou-se tudo muito fácil. Ganhar o primeiro, segundo e terceiro jogos ajuda a sermos mais fortes, mas acho que podemos ser muito melhores.Não. A Taça da Liga, sim, é uma vitória especial porque nos deu um título. Podemos ter nove vitórias consecutivas e, no campeonato, espremer e não sair nada se não cumprirmos os nossos objetivos. As vitórias seguidas não interessam nada. Se ganharmos esta semana e perdermos o outro e outro somos ultrapassados pelos nossos rivais. Queremos é ganhar este jogo para mantermos a nossa posição e, se possível, fugirmos dos nossos rivais.O nosso estilo de jogo fica prejudicado, mas o Gil Vicente também sofre com isso. O estilo, para nós, vai ser mais difícil manter, mas estamos preparados. Temos uma ideia e vamos tentar implementá-la. É o campo que temos.Todos os jogadores em risco vão jogar. Se alguém levar amarelos há outros para jogar. Temos de ganhar ao Gil Vicente.Raul está mais perto de ser opção. Mas vamos precisar de todos.Já falei com o Bruno. Podemos apenas acrescentar três jogadores nesta fase. Ele entendeu, é um grande profissional e, se Deus quiser, estará inscrito na UEFA na próxima época.A parte boa é que o presidente do Sporting disse que é só para o ano. Pode jogar com o Gil Vicente, estou feliz da vida. Não estou a pensar na próxima semana quanto mais na próxima época