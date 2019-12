Rúben Amorim desvaloriza críticas sobre as habilitações: «Tenho tido muito que fazer»

No dia em que foi apresentado como novo treinador do Sp. Braga , Rúben Amorim agradeceu a confiança ao presidente António Salvador, definiu objetivos e desvalorizou críticas."É o início de um novo ciclo, vai muito mais além da mudança de treinador, é algo muito mais profundo, é o tentar criar uma nova identidade e achamos ser o momento ideal. O Sp. Braga cresceu muito e é necessário criar uma identidade desta cidade, deste clube. Criar algo único que reflita a cidade, o clube e este crescimento", afirmou.Já sobre as críticas à falta de habilitações, Rúben Amorim diz estar focado em fazer o seu trabalho: "Sinceramente, não tenho tido um conhecimento tão profundo como toda a gente. Tenho tido muito que fazer. Entendo as críticas, mas tenho que fazer o meu trabalho e é esse o meu foco."O até agora treinador da equipa B já definiu bem o que pretende fazer, apontado para a criação de uma nova "identidade"."Será algo diferente do que tem vindo a ser feito. Passa muito por criar uma identidade. A equipa do Sp. Braga vai ter algo que, a meu ver, ainda não teve. Vai ter pontos fortes muito claros. Tive grandes treinadores e professores , esses sim foram meus professores. Quero criar uma identidade profunda, que seja transversal da primeira equipa até às camadas mais jovens. Quero aproveitar a formação, a identidade desportiva dos jogadores que cresceram aqui", lembrando as duas épocas em que jogou no clube: "Joguei cá, fiquei em quarto lugar e foi o fim do mundo. Sei dessa responsabilidade e estou preparado. Essa falta de habilitações que tem vindo a ser falada é um papel, sim senhor, mas passei a minha vida a jogar em todas as posições, em grandes clubes, tive processos disciplinares - de que não me orgulho - e lesões. Quero transparecer a minha personalidade e passá-la ao clube", afirmou.