Rúben Amorim e a "confusão" de não dar ordens no banco: «Tenho medo de sofrer um AVC»

O primeiro teste oficial do novo treinador do Sp. Braga é já amanhã frente ao Belenenses SAD (18 horas), no Jamor. Esta sexta-feira, em conferência de imprensa de antevisão ao encontro, Rúben Amorim voltou a sublinhar que ficou à margem de toda a discussão em torno da sua qualificação para o cargo.





"Tentei isolar-me e foquei-me muito no trabalho. Queria estar à parte dessas notícias. Tive um problema, que foi público, quando fiquei castigado, e isso sim era um problema porque não podia treinar. Agora posso trabalhar e estou tão feliz e entusiasmado com tudo que [a polémica] me passou completamente ao lado. Não poder dar instruções em campo? Faz-me alguma confusão, tenho medo de me sofrer um AVC por estar parado (risos) porque preciso de me mexer enquanto estou no jogo, mas a equipa técnica está preparada e não vai haver qualquer problema", afirmou.