Rúben Amorim e o interesse do Sporting: «Se não ganhar amanhã posso é ter problemas em manter o lugar»

Rúben Amorim abordou este sábado pela primeira vez o interesse do Sporting na contratação do atual treinador do Sp. Braga.





"O meu foco é jogo a jogo. Sou treinador do Sp. Braga e não sei de nada. Essas notícias passam-me ao lado. Tenho tanto para fazer, estou aqui há tão pouco tempo e estou completamente focado no próximo jogo", disse.E pode garantir que vai ser o treinador do Sp. Braga na próxima época? "Daqui a pouco vamos andar de avião, sei lá o que vai acontecer amanhã [risos]. Não sabemos o dia de amanhã. Tenho contrato com o Sp. Braga e estou muito feliz aqui. Se perder dois jogos estou quase despedido, está tudo mal quando se perde um jogo. O futebol é o momento e se não ganhar ao Marítimo posso é ter problemas em manter o lugar", respondeu Rúben Amorim.