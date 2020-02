Rúben Amorim enviou "um abraço" a Gabriel e lembrou: «Benfica não tem um, joga com outro»

O Sp. Braga ruma à Luz amanhã (18 horas) para defrontar o Benfica em jogo da 21.ª jornada da Liga NOS e Rúben Amorim acredita que a derrota das águias no Dragão na última ronda não vai influenciar as águias.





"É sempre uma equipa perigosa e, para o Benfica, não interessa o resultado da semana passada. Estão habituados à pressão. É sempre uma equipa com uma ideia de vencer. A nossa preparação não foi em função do momento do Benfica, mas dos jogadores do Benfica, se joga o Weigl ou outro... Benfica é sempre um clube grande, habituado a estes jogos de pressão e nós já mostrámos que somos uma equipa preparada para estes jogos", afirmou o técnico dos bracarenses esta sexta-feira em conferência de imprensa.E prosseguiu, abordando a lesão de Gabriel : "Quero aproveitar para lhe mandar um abraço de força em nome do Sp. Braga, ele está a passar por um fase dificíl, é uma lesão complicada. É um jogador muito importante, os números dizem-no. Mas é o Benfica: não tem um, joga com outro, como o FC Porto, Sporting ou Sp. Braga. O Benfica vai ser sempre forte".Questionado sobre se considera o jogo como especial, defrontando uma antiga equipa, Rúben Amorim desvalorizou. "É especial se ganharmos, agora se perdermos... Empatámos a semana passada e não foi nada especial! O importante é ganhar os 3 pontos e manter a nossa posição. Onde o Sp. Braga ganha os 3 pontos é irrelevante. Encaramos o jogo com o Gil Vicente, Moreirense ou na Luz da mesma forma", disse .A forma como vamos enfrentar o jogo é mesma de sempre. Temos a nossa identidade e não vamos fugir dela, embora adaptando-a. O Benfica tem sofrido golos, mas tem marcado mais golos do que os adversários e ganho. Mete muita gente no ataque, é normal que tenha menos gente lá atrás, e vamos tentar explorar as fraquezas do Benfica.É manter a nossa forma de estar no jogo. Temos sempre o mesmo comportamento, ambição e isso passa por vencer o jogo. Não importa pensar no passado, isso não joga, o que joga é a nossa qualidade e somos capazes de vencer em qualquer campo. Apenas isso.A nossa forma de ser é muito ofensiva, de querer ganhar o jogo, de ter protagonismo. Se mudarmos isso vamos perder a nossa qualidade. O pensamento é sempre o mesmo. O objetivo é claramente vencer o jogo, como qualquer outro. Entramos sempre para vencer. Vamos procurar ter a mesma qualidade, intensidade e, quem sabe, um pouco de estrelinha e assim fazer o pleno contra os grandes no último mês.É difícil perceber isso e lembro-me que ganhei e perdi quando estava do outro lado. É difícil perceber de onde vem essa conversa. Uma mentira dita muitas vezes torna-se verdade. Não é verdade, não ligo a isso e quero que as pessoas de Braga não deem qualquer importância a esse assunto. Lembro-me que estava do outro lado quando o Sp. Braga venceu uma meia-final da Liga Europa contra o Benfica. Quero é os jogadores focados no jogo.Mas acabou sempre por ganhar! Claro que dá sinais que podemos aproveitar, mas o jogo depende muito do que se passar no início. Estamos preparados, escolhemos os jogadores para aproveitar certos posicionamentos e isso é um trabalho do treinador.Não vou responder. Estarão 11 jogadores do Sp. Braga, escolhidos para as características deste jogo. Olharemos para as forças e fraquezas do Benfica, escolhemos 11 e vamos ver se tenho razão ou não. Se a bola entrar estarei certo, se não entrar…Não me preocupa porque os que têm jogadores têm dado conta do recado. É uma posição em que se têm de se criar rotinas, mas tentamos sempre mudar a defesa para precaver lesões. Muda-se os jogadores, até se podem perder algumas rotinas, mas a ideia está lá.