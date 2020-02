Rúben Amorim: «Esta série de vitórias ajuda a equipa nos momentos de sofrimento»

Sete jogos. Sete vitórias. O balanço do Sp. Braga sob o comando de Rúben Amorim não poderia ser mais positivo, algo que para o técnico dos minhotos acaba por ajudar a equipa caso enfrente momentos menos bons. Na análise à partida com o Sporting, Rúben Amorim assumiu que o início de jogo foi complicado, em face da necessidade de 'encaixar' num 'novo leão', mas com o passar do tempo o caso mudou de figura e a sua equipa acabou por merecer vencer.



"Queríamos esta sequência de vitórias, mas era algo muito difícil de conseguir. No jogo de hoje, o Silas foi bastante inteligente na abordagem e tivemos dificuldades. Custou-nos a 'encaixar' no jogo, até pelo desgaste da nossa equipa.

O Sporting teve vantagem na construção, mas nós [tivemos] na transição, com o Galeno. Na segunda parte, entrámos mal, mas depois fomos melhores e ganhámos. Na parte final, já não havia tática, havia jogadores de rastos, mas esta série de vitórias ajuda a equipa nos momentos de sofrimento. Alguns precisam de descansar.

Em relação ao nosso sistema, as equipas vão-nos vendo. O Sporting teve mais tempo para preparar o jogo. Eu não sabia que o Sporting ia jogar assim. Mas, nas transições, se não tivéssemos falhado tanto no último passe, poderíamos ter conseguido mais golos. No final, foi um resultado justo.

O objetivo claro é [para já] vencer o Gil Vicente [e não manter o terceiro lugar]. Antes do jogo, estávamos no quinto lugar.

O Galeno é um jogador com características específicas, que gosta de jogar à linha. Se eu o colocasse sempre a defesa esquerdo, ia perdê-lo. As adaptações podem custar a carreira de um jogador. Mas quando for preciso, pode ter de desempenhar a posição. Hoje, o Galeno defendeu melhor do que atacou. Isso prova o empenho dele. As vitórias ajudam muito. Caso aconteça algum azar lá para a frente, espero que os jogadores estejam preparados para isso"