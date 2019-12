Rúben Amorim explica como Jorge Jesus o influenciou "apesar de todos os problemas"

Rúben Amorim foi apresentado esta sexta-feira como treinador da equipa principal do Sp. Braga e não escondeu as influências dos técnicos que passaram na sua carreira enquanto jogador."Todos os treinadores tiveram influência. Passei muitos anos com Jorge Jesus e, apesar de todos os problemas que tive com ele, foram sete anos juntos e ficou a exigência e certos aspectos, mas não a forma de ser porque somos completamente diferentes. Tive Leonardo Jardim, José Peseiro, Carlos Queiroz, Paulo Bento... muitos professores", afirmou.Questionado sobre se já tem noção de como vai colocar os minhotos a jogar, usando ou não o esquema tático utilizado anteriormente por Sá Pinto, Rúben Amorim sublinhou ter as ideias "bem claras" e apontou já saber que jogadores quer "nas várias posições".