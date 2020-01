Rúben Amorim igualou marca de Jorge Jesus

A vitória da última quarta-feira em Moreira de Cónegos permitiu a Rúben Amorim igualar Jorge Jesus com seis vitórias de entrada no comando do Sp. Braga. O registo do atual técnico do Flamengo remonta a 2008/09 e, curiosamente, terminou com uma derrota caseira dos guerreiros frente ao... Sporting.





É precisamente este o adversário do próximo domingo à tarde, perante o qual Rúben Amorim vai tentar obter a sétima vitória seguida. A acontecer, passará a ser o treinador com melhor início na era de António Salvador.Numa perspetiva abrangente, e contabilizando a última vitória sob o comando de Sá Pinto, o Sp. Braga segue com sete triunfos consecutivos. É a melhor sequência desde os tempos de Abel Ferreira (2017/18).