Rúben Amorim não esquece Sá Pinto: «Também faz parte desta conquista»

Rúben Amorim elogiou o desempenho dos jogadores do Sp. Braga na final da Allianz Cup ao bater o FC Porto por 1-0, com um golo de Ricardo Horta ao cair do pano.





O treinador dos bracarenses admitiu que o último mês tem sido "muito intenso", não escondeu a felicidade pela conquista do troféu e pela invencibilidade ao final de cinco jogos ao leme dos minhotos e perspetivou ainda a luta pelo terceiro lugar no campeonato."Foi um mês muito intenso. Quero relembrar que chegamos à final four com uma equipa técnica que desempenhou um trabalho fenomenal e que essa equipa técnica também faz parte desta conquista [Ricardo Sá Pinto]. Aproveitamos o bom trabalho e vencemos a Taça da Liga", apontou Rúben Amorim, em declarações à Sport TV."É diferente. Tem um sentimento também diferente, porque agora sou um pouco como um pai de todos, apesar de ter jogadores mais velhos. Fico muito feliz por eles, pelas pessoas desta cidade e também pelo presidente que arriscou bastante em acreditar em mim. Não tem medo. Sei que ele está muito feliz pela conquista deste título. Viveu-se uma semana muito intensa nesta cidade. O clube merece isto.""Não há nada estratégico, é tudo mérito dos jogadores. Não deixaram de acreditar até ao final em tudo aquilo que trabalhámos, o resto é o trabalho deles. Eles realmente merecem, foi um mês muito intenso. Vou dar-lhes o dia de amanhã [domingo] e depois segunda-feira vamos treinar e pensar já no próximo jogo. Primeiramente, esperei pela análise do VAR, pois já me habituei, mas depois disseram-me que era limpo e, aí sim, festejei.""Explodi com a equipa técnica. Primeiro disse para esperarmos pelo VAR, festejei e pensei logo em como preparar a equipa para a hipótese do FC Porto meter a bola na frente. É o mecanismo agora.""Não pretendo fazer história nenhuma. Estão a ser preparadas as alterações [curso de treinador], interessa que os jogadores tenham uma experiência diferente. O maior de sempre, José Mourinho, tirou o curso no estrangeiro e não é por causa disso que deixa de ser quem é. Em Portugal também deve ser assim."Não é normal numa semana ganhar-se três jogos assim. Volto a dizer que tivemos a estrelinha em algumas vezes. Os jogadores aceitaram muito bem esta nova ideia e o primeiro jogo foi fundamental porque tivemos uma grande vitória."A meu ver, estamos a criar condições para isso [apostar na formação]. Não vamos conseguir aguentar os jogadores. Se eu pudesse assinar para ficar sempre com estes jogadores assinaria. Aquilo que o Sp. Braga precisa é criar este nível [de jogadores] por mais dois anos e a partir daí não precisar de andar a vender sempre jogadores. Tenho jogadores de grande qualidade, a maioria deles pode jogar num clube grande e muito não vamos poder mantê-los por cá, daí a aposta ter de passar pela formação.""O Famalicão é uma boa equipa, bastou ver a vitória com o Boavista. O Sporting será sempre o Sporting. Estamos a preparar sempre jogos, não temos treinado muito aquilo que pretendo, mas as vitórias ajudam a compensar essa ausência de treinos. Agora há que manter e é preciso consistência e não esquecer o dia de hoje. Precisamos de vencer já em Moreira de Cónegos.""A exigência é sempre a mesma. Mais ninguém é exigente comigo do que eu próprio. É claro que com estas vitórias vamos ter mais pressão por parte dos adeptos e do presidente. É normal.""É normal que seja visto dessa forma. É bom os jogadores sentirem-se assim, como um clube grande. Ajuda a ter outra mentalidade. Muita gente pode dizer que é sorte e uma derrota pode mudar tudo. O que faz o clube grande é todos os dias ser melhor. É uma identidade que queremos criar aqui.