Rúben Amorim perto de assumir comando do Sp. Braga B

Rúben Amorim deverá, nas próximas horas, tornar-se no novo treinador da equipa B do Sp. Braga. O antigo jogador encontra-se em fase de negociações com a SAD arsenalista, liderada por António Salvador.





Amorim irá render Rui Santos, que deixa o cargo após duas vitórias e duas derrotas no arranque do Campeonato de Portugal, mais precisamente na Série A, onde milita o Sp. Braga B.No passado mês de julho chegou a ser noticiado este cenário, mas na altura não se concretizou.