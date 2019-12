Rúben Amorim prepara duelo com o Belenenses SAD com Galeno ainda à parte

No dia seguinte à apresentação oficial como novo técnico do Sp. Braga, Rúben Amorim cumpriu na manhã deste sábado mais um treino tendo em vista o seu primeiro teste oficial, a 4 de janeiro, na casa do Belenenses SAD, para a Liga NOS.Nos 15 minutos abertos à imprensa, foi possível perceber que Galeno continua a trabalhar à margem dos colegas, tendo o extremo feito apenas corrida acompanhado pelo fisioterapeuta Francisco Miranda.O médio Agbo e o avançado Hassan, autorizados pela SAD minhota, apenas se juntam ao grupo no início da próxima semana.Amanhã, o plantel liderado por Rúben Amorim tem agendada dupla sessão de treino.