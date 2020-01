Rúben Amorim: «Quero tranpostar para a equipa a fome de ser melhor a cada dia»

A estreia foi de sonho, mas Rúben Amorim não quer ficar por aqui. Depois da goleada por 7-1 ao Belenenses SAD, o técnico quer manter o rolo compressor que apresentou no Jamor nos desafios que se seguem, mesmo que o fator surpresa se vá desvanecendo. E a receita para que isso aconteça já está idealizada.





"A ideia é que se consigas compreender o que o Sp. Braga vai fazer mas que não seja fácil de parar. Pode ou não gostar-se da ideia do Sp. Braga, mas sabe-se que está lá uma ideia. Isso para mim é o principal. Quem vem para o Sp. Braga tem de saber que vai ter iniciativa e saber que vai jogar numa equipa grande. Eu tenho de ganhar para a semana. E tenho de ganhar na outra semana. Isso é criar a tal identidade de clube grande, de dizer que não ganhar é um problema. Hoje em dia diz-se para não se falar em não ganhar, para se pensar positivo. Os jogadores têm de saber que, num clube grande, se não se ganha, é um problema. E eu quero transportar isso para a equipa, essa urgência e fome de ser melhor a cada dia e a cada jogo. Passa por aí, a minha ideia", explicou o técnico, em declarações à NEXT, plataforma de conteúdos do clube.Em termos de filosofia de jogo, o que Rúben Amorim pretende é, segundo o próprio, simples de perceber. "O que quero fazer é dar-lhes uma identidade, uma organização, uma forma de estar em campo em que continuamos a depender da qualidade deles, mas menos. Sermos consistentes na forma de estar em campo, mas com aqueles últimos 10 por cento a pertencerem ao jogador", sublinhou.Questionado sobre se teve uma surpresa com o plantel que encontrou, Amorim foi perentório em dizer que não, confidenciando que esperava deparar-se com uma equipa com qualidade. "Não tive uma grande surpresa. São jogadores inteligentes, o Sp. Braga tem um plantel de qualidade, talvez um pouco desequilibrado devido à ideia que tenho e à ideia que o treinador que cá esteve tinha. Isso é normal. Vai sempre haver um desequilíbrio porque o plantel foi pensado par aum treinador e chega outro, mas é um plantel com muita qualidade", apontou.