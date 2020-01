Rúben Amorim rejeita euforia e quer foco no Moreirense: «A grande dificuldade é a falta de tempo»

O Moreirense-Sp. Braga fecha na quarta-feira (20H15) a 18.ª jornada da Liga NOS. Em antevisão ao encontro, Rúben Amorim elogiou o adversário dos bracarenses e garantiu não temer a euforia depois da conquista da Allianz Cup frente ao FC Porto.





Sabemos que vai ser um jogo difícil, até pela mudança de treinador, pelo primeiro ponto que fez. O Moreirense preparou o jogo com bastante tempo e dá-lhes uma vantagem, ajuda a que a equipa consiga perceber os nossos pontos fracos e fortes. Tem jogadores rápidos, é forte nos duelos, bem organizada defensivamente e vamos ter dificuldade em arranjar espaço. Todavia, o nosso foco foi perceber o adversário e recuperar mentalmente os jogadores, preparando o jogo como uma final.São mais ou menos as mesmas dos outros. O estádio dá essa ideia, mas não ligamos a isso. É uma equipa agressiva em casa, muito intensa e sabemos o que vamos encontrar. Temos de ser igualmente agressivos, ter muito energia neste jogo porque senão vamos sofrer. Vamos ter de saber sofrer para ganhar este jogo.Não temo isso. Vimos de uma série de grandes jogos e importantes e isso retira a tal energia aos jogadores. É difícil passarem tanto tempo sem desviar a atenção do futebol. Da mesma fora que trabalhamos o físico, também trabalhamos o psicológico. Vai ser um jogo muito difícil, o Moreirense trabalhou muito neste jogo e temos de ser agressivos como temos sido para que o jogo não vá de encontro ao que o Moreirense quer. Como não temos tempo para trabalhar o físico, trabalhamos no psicológico.Lesão muscular, não sei ao certo o tempo de paragem. Temos um plantel de qualidade, mas quem jogar ali será diferente porque não será fácil arranjar um jogador tão rápido como ele. Conhecemos bem as características de cada jogador.Admito tudo. Poderá ser um dia, amanhã… O que não vai mudar é a nossa maneira de jogar. Temos as posições e depois adaptamos os jogadores ao sistema.É um excelente jogador. A carreira de jogador vive de momentos, contamos com ele, faz parte do projeto, do presente e futuro deste clube. Por uma coisa ou outra não está a jogar, mas o futebol é o momento. Não temos uma equipa titular… A culpa tem sido menos do André e mais dos outros, como o Novais, Palhinha ou o Fransérgio. O André é um jogador muito importante neste grupo.O foco é fazer as coisas bem. A grande dificuldade é a falta de tempo e algumas coisas vão-se perdendo no caminho. Não somos adivinhos, mas vamos encarar o jogo com a mesma seriedade da final. O que me preocupa é manter a qualidade das rotinas devido à falta de tempo.