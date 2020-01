Rúben Amorim: «Segredo? Não existe, é ter bons jogadores»

O Sp. Braga venceu (1-0) o FC Porto na final da Allianz Cup e conquistou pela segunda vez na sua história o troféu – a primeira tinha sido na época 2012/13, também diante os azuis e brancos.





No final do encontro, Rúben Amorim elogiou a prestação dos jogadores diante dos azuis e brancos, admitindo que a equipa voltou a ter "a estrelinha no fim", quando Ricardo Horta, já em cima do apito final, marcou o único golo do encontro."Os jogadores estiveram excelentes. Voltamos a ter a estrelinha no fim. Começámos muito bem durante os primeiros 30 minutos mas depois o FC Porto equilibrou. Segredo? Não existe. É ter bons jogadores", atirou.