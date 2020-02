Rúben Amorim: «Sporting tem uma clara vantagem porque preparou o jogo com mais tempo»

Rúben Amorim fez este sábado a antevisão do jogo com o Sporting marcado para domingo às 17h30. O treinador do Sp. Braga vincou que não se deve entrar em euforias apesar dos bons resultados e que é preciso manter "o foco e a intensidade".





"Não diria que isso é importante, importante é focarmo-nos no jogo. Vale o que vale a posição na tabela. A preparação seria a mesma com seis vitórias ou seis derrotas, o difícil é manter a intensidade e o foco. Preparámos o jogo da melhor forma, seja o Sporting ou o Moreirense. O Sporting tem uma clara vantagem porque preparou o jogo com mais tempo e tem mais tempo de descanso. Todavia, queremos manter a dinâmica de vitória.""Não é favorito. Entramos é em todos os jogos para vencer. É engraçado falar sobre os plantéis, no início ninguém falava disso. O passado não conta, a Taça da Liga já passou, a história será diferente e a vantagem é que tanto eu como o Silvas podemos olhar para esse jogo e prepará-lo de forma diferente. Será um jogo com uma história diferente.""Vimos de uma série de seis vitórias… Cada jogo tem a sua história e tudo pode mudar de repente. O nosso foco é preparar o jogo da melhor forma, sabendo que saiu um jogador importante, mas que isso poderá dar outras coisas à equipa. ""Obviamente que tinha muita influência e retira qualidade ao Sporting, mas sei bem, e conheço o treinador do Sporting, que às vezes andava à procura da bola quando jogava na ala. Pode trazer mais organização, os jogadores soltarem-se mais e é mais difícil para nós percebermos como o Sporting se vai apresentar do que o contrário.""A principal conclusão é que estamos no caminho certo, com jogadores que vêm da formação, como o Trincão. Sair para o Barcelona, a melhor escola do Mundo, é um sinal de qualidade e este caminho que estamos a seguir vai projetar o clube na Europa. Daqui a uns tempos podemos manter alguns jogadores que agora torna-se impossível.""É um jogador cheio de talento e tem muitas coisas a melhorar. Se está no momento certo? Acredito que as pessoas do Barcelona não contrataram sem verem o jogador. É muito forte, trabalhador e vive muito o futebol, não para o que está à volta. Se está preparado ou não nunca vamos saber, hoje é tudo muito rápido. Quem sou eu para dizer se está preparado ou não? Logo eu, que vim para o Sp. Braga sem experiência, e cheguei aqui com algum mérito e estrelinha.""A ideia para o Xadas é a mesma para o Trincão. Tem de encarar a vida da mesma maneira, o passado não conta e está na estaca zero. Quero que ele tenha jogo e entendemos que vai para um clube muito organizado e vai trabalhar com um treinador que tem qualidade, pode evoluir. Surgiu esta oportunidade para o Murilo e na equipa B temos o Pedro Amador, que queremos que ele evolua na equipa principal.""É um jogador que vem do Barcelona, capitão dos sub-21 de Espanha e tem muita qualidade. É um jogador das escolas do Barcelona, pode jogar a avançado centro ou descaído, joga bem em apoios, tem qualidade técnica e terá tempo para se integrar na cidade e na equipa. O Bruno Wilson é um produto da formação, deu um passo em frente para jogar na I Liga e achámos que podíamos acrescentar mais um jogador pelo sistema em que jogamos. Conhece o clube, a responsabilidade do clube e achamos que devíamos manter esta dinâmica.""André Horta será titular amanhã."