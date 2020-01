Rúben Amorim: «Tenho jogadores inteligentes que seguraram o jogo»

O Sporting de Braga venceu por 2-1 no reduto do Moreirense em duelo que fechou a 18.ª jornada da Liga NOS, resultado que permitiu aos arsenalistas manterem o 5º lugar e ficarem a apenas um ponto do 4º posto, ocupado pelo Famalicão.

No final da partida, o treinador Rúben Amorim destacou a entrada forte da sua equipa e admitiu que, apesar de algum cansaço na reta final do jogo, o Sp. Braga soube gerir a vantagem e segurar os três pontos.





"Entrámos muito bem no jogo, e o problema só foi não marcar o terceiro golo quando tivemos várias oportunidades para tal, mas fomos um pouco precipitados. Depois, no segundo tempo, quando tínhamos o jogo controlado com o 2-0, o Moreirense, num lance de bola parada, faz o golo, mas soubemo-nos adaptar. Mesmo notando-se algum cansaço, tenho jogadores inteligentes que seguraram o jogo até ao final", afirmou Rúben Amorim em conferência de imprensa."Fico feliz por vencer, foi importante para equipa ter esta série de vitórias. Queremos continuar neste caminho, até porque se não ganhássemos hoje estaríamos no sexto lugar. Foi bom chegar aos lugares da frente, mas vamos jogo a jogo, ver quem podemos passar e manter a nossa posição"."Uma equipa como a nossa que está em várias frentes, tem de ter muito sorte com as lesões para poder jogar sempre com os mesmos. Não fizemos poupanças, mas apostámos nos melhores e nos mais frescos jogadores para esta partida. Para sermos pressionantes e estar a 100 por cento, temos de estar sempre frescos. Seria um risco manter a equipa que jogou os últimos jogos. Claro que é difícil encontrar soluções com o mesmo nível, mas vamos, passo a passo, implementá-las".