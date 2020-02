Rúben Amorim: «Tivemos várias oportunidades para marcar»

Rúben Amorim regressou às vitórias depois do deslize na Liga Europa e com uma exibição que o treinador considerou positiva. “Entrámos muito bem, com várias oportunidades para marcar, perante um V. Setúbal que estava à procura o erro, com um bloco bem baixo. Na segunda parte entrámos bem outra vez, fizemos dois golos, mas complicámos a nossa vida, algo que os meus jogadores parece que gostam de fazer um bocadinho”, constatou, ainda assim considerando que a equipa fez “mais pela vitória e, mesmo com 2-0, tivemos a iniciativa. Estou muito satisfeito com os meus jogadores, que fizeram um excelente trabalho”.

Pedro Amador mereceu referência especial. “Conheço-o bem da equipa B. Por vezes, com esta dinâmica, com jogadores experientes, é mais fácil jogar aqui do que no Campeonato de Portugal”, justificou.