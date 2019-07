Rúben Amorim vai treinar a equipa B do Sp. Braga

Rúben Amorim, de 34 anos, é o novo treinador do Sp. Braga B, equipa que desceu na última época à 2ª Liga e vai disputar o Campeonato de Portugal.





O técnico esteve, no mês passado, próximo da equipa de sub-23 do Benfica mas acabou por recusar o convite e aceitou orientar o Estoril, no mesmo escalão, equipa que na época passada terminou no 4º Lugar na Liga Revelação.Uma semana depois, o antigo médio internacional, deixa a Amoreira para se mudar para Braga, onde terá a sua segunda experiência como treinador, depois de na última época ter orientado o Casa Pia.