Rúben Amorim: «Wilson? Tenho de fazer uma gestão e está em final de contrato»

Rúben Amorim fez ao final da manhã deste sábado a antevisão ao duelo com o V. Setúbal, que se realiza este domingo, na Pedreira, a partir das 20 horas. O treinador do Sp. Braga elogiou o adversário desta 22.ª jornada da Liga NOS, preferiu não se alongar sobre a derrota na última quarta-feira, no terreno do Rangers, e explicou sem rodeios a ausência do capitão Wilson Eduardo das últimas convocatórias.





O sistema não vau mudar, temos vindo a trabalhar assim e ainda ontem saímos do avião e já estamos a preparar este jogo. Não tivemos tempo para preparar o jogo com muita qualidade no campo, foi mais por vídeo. Não vamos mudar a maneira de jogar.O que aconteceu é futebol. Estivemos sempre por cima, mas aconteceu futebol. Seis que os meus jogadores estão a ver isto e o foco é o Setúbal. Vamos tentar melhorar, sabendo que não tivemos tanto tempo para preparar o jogo como queríamos. Mas a identidade ajuda. O Setúbal tem uma forma de jogar bastante interessante, é uma equipa que nos vai dar muito trabalho e estamos preparados para este jogo. Tenho a certeza de que vamos dar uma boa resposta.O David Carmo em princípio vai a jogo, estamos atentos ao toque que ele sofreu, mas para este jogo acho que vai estar bem.É um excelente profissional, mas tenho de ser honesto. Está em final de contrato, é uma opção do treinador, que fique bem claro, e tenho de pensar a longo prazo. E digo-o aqui porque lhe disse primeiro, fui honesto com ele. Mas está preparado para jogar e não me admiraria nada se voltasse a jogar pelo Sp. Braga. Está tudo em abertoNão digo que está fora da hipótese a sua continuidade. Neste momento, e vivemos do momento, Wilson está em final de contrato e tenho de fazer uma gestão do grupo. É uma opção do treinador. Gosto de ser honesto e o Wilson quando tiver de jogar vai jogar.Espero um Setúbal bem agressivo na reação à perda de bola. Tem muitas nuances, tem laterais a jogar a médios, extremos bem abertos, o Carlinhos ou o Bessa a jogar como interiores e bem subidos. É uma equipa com muita inteligência tática, batidos na Liga NOS e vem sem qualquer tipo de responsabilidade. Vêm jogar livre e se conseguirem um pontou ou três é sempre bom. No entanto, os jogadores estão avisados e temos de encarar o jogo da mesma forma que temos encarado os outros.O jogo mais importante é este com o Setúbal. Temos um plantel com qualidade, apesar das baixas na defesa, mas não vai haver poupanças e os melhores vão jogar. A diferença, às vezes, não é na sua qualidade, mas na parte física. Será a melhor equipa do Sp. Braga a entrar em campo. Estamos a falar de uma equipa difícil, que gosta de jogar bom futebol e com um treinador muito inteligente.