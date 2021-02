Rui Casaca: «Alguns jogadores do Sp. Braga estão desgastadíssimos»

Rui Casaca, diretor-executivo do Sp. Braga, abordou esta eliminatória europeia com a Roma, em declarações à Sport TV. Focou a ambição minhota, mas também o desgaste da sobrecarga competitiva.





"Temos de virar rapidamente de jogo da Liga para Liga Europa, depois para a Taça. Mas temos conseguido fazer isso e temos mantido a chama acesa em todas as competições. Hoje não se decide nada", apontou."Começa a ser difícil a recuperação. Temos feita a gestão de alguns jogadores mas não conseguimos fazer gestão de todos. Alguns jogadores estão desgastadíssimos. Vamos continuar com este ritmo, mas não há nada a fazer. É gerir da melhor maneira e trabalhar sobre vitórias é muito melhor. A resposta tem sido boa. Aqui e ali podia ter dado melhor resposta se estivesse mais fresca. É importante que apareçam outros que acrescentem para permitir esta gestão e o Nico Giatán é extraordinário", acrescentou.Quanto ao embate com os romanos, Rui Casaca garantiu motivação total: "Estou contente por rever o Paulo e equipa técnica, por voltarem aqui, onde foram felizes e nós também. Esta é uma competição importante para os dois clubes. Será um jogo extremamente difícil, como são todos nesta fase da Liga Europa. Alguém há dias dizia que isto começa a ser quase uma Liga dos Campeões e é um bocado isso. Estamos motivados. Temos algum histórico de Liga Europa, por isso temos ambições e queremos dividir a eliminatória. Tentar que a eliminatória se decida só na segunda mão, fazer bom resultado aqui e que os jogadores têm de novo uma boa prestação."