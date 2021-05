Rui Casaca: «Despeço-me com a sensação de dever cumprido»

Rui Casaca deixou uma mensagem de despedida na sua página do Facebook, no final do dia em que o Sp. Braga anunciou a saída do diretor-executivo da SAD.





"Nesta casa, eu aprendi muito do que sei, cresci como profissional, mas também como pessoa. Encontrei aqui oportunidades e incentivo para me superar. Foram muitos e bons anos aqui vividos. Por isso, este não é apenas um momento de despedida, é um momento de agradecer", referiu."Vesti honradamente a camisola deste clube e dei o melhor de mim para que a nossa equipe tivesse sempre os melhores resultados. Experimentamos momentos difíceis e outros muitos felizes e de grande realização", acrescentou."Mas não digo adeus, digo apenas até logo. Despeço-me, com a sensação de dever cumprido. Estarei sempre por perto, acompanhando o trabalho deste clube, que tanto respeito e admiro", reforçou Rui Casaca, que deixa os guerreiros ao fim de 13 anos.Recorde-se que, tal comoavançou durante esta tarde, Acácio Valentim será a nova aposta da SAD para a estrutura do futebol.