Rui Casaca: «Quereremos ganhar a Taça de Portugal»

Poucas horas depois da vitória sobre o FC Porto, Rui Casaca, diretor-geral da SAD do Sp. Braga, não escondeu que a intenção do clube arsenalista é ganhar a Taça de Portugal, a 23 de maio, bem como manter o segundo lugar na Liga.





"Quereremos ganhar a Taça, já que estamos apurados para a final. Em relação ao campeonato, é muito difícil perspetivar. Terá de ser jogo a jogo. Há muitas equipas perto e podemos baixar. Vamos tentar manter a nossa posição, mas sabendo que é extremamente difícil", disse aquele responsável, em declarações à Rádio Renascença.E não tem preferência pelo adversário. "O Benfica está na frente da eliminatória [venceu na casa do Estoril por 1-3, na 1.ª mão], mas perspetivar qualquer adversário seria falta de respeito. Jogaremos com quem vier. Temos feito finais com equipas grandes e estamos preparados para tudo. Aceitaremos o adversário da final com todo o gosto".