«Rui Costa e Luisão foram atrás da equipa de arbitragem»: Sp. Braga responde ao Benfica

O Sp. Braga já reagiu às críticas apontadas pelo Benfica esta segunda-feira, na sequência das incidências do duelo da Pedreira, de ontem à noite. O diretor de comunicação, Alexandre Carvalho, recorreu ao Twitter para reagir à newsletter dos encarnados.





"Pode ler-se na Newsletter do Benfica: 'O triunfo em Braga – justo, categórico, cristalino, indiscutível'. Bem o Benfica, a colocar à disposição de todos os interessados uma espécie de 'código de conduta', não vá alguém, sei lá, ter a ideia maluca de dizer... a verdade", começou por referir."Na mesma publicação fala-se, ainda, em 'pressões exercidas pelo SC Braga'. Será esta uma referência ao momento em que Rui Costa e Luisão foram atrás da equipa de arbitragem ao intervalo, utilizando, indevidamente, as escadas de acesso ao balneário do SC Braga?", acrescentou o responsável pela comunicação dos arsenalistas.