Rui Fonte e a derrota com o Benfica: «É uma desilusão»

Rui Fonte, avançado do Sporting de Braga, não escondeu a frustração após a derrota da sua equipa (2-1) no reduto do Benfica, que coloca os minhotos fora da Taça de Portugal.

Em declarações na 'flash interview' da RTP, o jogador admitiu que os minhotos tinham grandes aspirações na prova, mas garantiu que o plantel às ordens de Ricardo Sá Pinto vai reagir já no próximo jogo, para a Taça da Liga.





"Tínhamos a ambição de chegar o mais longe possível na Taça e perder aqui hoje é uma desilusão. Mas, como já demonstrámos várias vezes, vamos dar a volta e domingo há um jogo para ganhar e para nos qualificarmos para a final four da Taça da Liga, com todo o respeito que temos pelo Paços Ferreira [próximo adversário]", explicou Rui Fonte.Confrontado com aquilo que faltou aos arsenalistas para conseguirem um resultado positivo na Luz e seguirem em frente na Taça, o avançado apontou diferenças na eficácia das duas equipas."O Benfica foi eficaz nas oportunidades que teve. Foram tendo os seus remates, mas oportunidades claras foram estas duas. Depois tivemos de correr atrás do resultado e tiveram mais oportunidades porque nos abrimos mais, mas até aí estávamos bem no jogo. Mesmo com o 2-1 tivemos a oportunidade do Paulinho, que estava fora de jogo. Não conseguimos e temos de continuar a trabalhar", concluiu.