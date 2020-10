Rui Fonte homenageado em Tondela

Rui Fonte continua a recuperar de lesão mas nem por isso deixou de ter destaque em Tondela, ainda antes do início da partida. Em nome dos beirões, o capitão Ricardo Alves entregou aos guerreiros uma camisola com o nome e número do avançado bracarense e a mensagem "volta rápido", dado que foi precisamente no Estádio João Cardoso que o jogador contraiu a rutura de ligamentos no joelho esquerdo, em julho.





Na altura, Rui Fonte saiu lesionado aos 67 minutos do jogo da penúltima jornada da Liga, sendo posteriormente operado, com o tempo de recuperação estimado em 6 meses.Atento ao jogo, Rui Fonte enalteceu o gesto dos beirões nas redes sociais, partilhando a fotografia do momento com a legenda "obrigado".