Rui Fonte já foi operado

Rui Fonte foi operado hoje para corrigir uma rotura do ligamento cruzado do joelho esquerdo.





A intervenção ciúrgica decorreu dentro da normalidade e o avançado do Sp. Braga tem agora uma longa missão de sacrifício pela frente até conseguir voltar ao ativo, o que só deve acontece em 2021.Recorde-se que Rui Fonte sofreu a lesão no jogo em Tondela, da penúltima jornada da Liga. O jogador esteve no estádio no confronto com o FC Porto e festejou com os companheiros a conquista do 3º lugar, mas naturalmente com o apoio de canadianas.