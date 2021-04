Rui Fonte marcou pela equipa B

Rui Fonte regressou ontem à competição e fê-lo da melhor forma, uma vez que marcou um golo pelo Sp. Braga B, frente ao Águia Vimioso, em jogo a contar para a Série A do Campeonato de Portugal. Mesmo não tendo sido ainda ao serviço da equipa principal dos arsenalistas, não deixa de ser um facto digno de registo, dado que o avançado, de 30 anos, estava sem competir desde 20 de julho do ano passado, quando fez uma rotura do ligamento cruzado do joelho esquerdo.

Recentemente, Rui Fonte já tinha participado num jogo-treino pela formação secundária do Sp. Braga, diante do Moreirense, tendo cumprido 45 minutos, mas agora a sensação foi bem diferente. Em breve poderá estar à disposição de Carlos Carvalhal.