Rui Fonte: «Quero marcar o máximo de golos possível»

Sp. Braga volta a fazer das suas: Rui Fonte anunciado à 'boleia' de Friends

Rui Fonte foi apresentado como reforço do Sp. Braga até 2022 e não escondeu a sua satisfação pelo regresso ao emblema minhoto, onde espera marcar "o máximo de golos possível"."É sempre especial, isto seria sempre um desejo, independentemente da altura que fosse. Felizmente proporcionou-se antes do que eu imaginava e estou contente, não só eu, mas a minha família também, porque voltamos a um sítio onde nos sentimos muito bem e como disse, é como voltar em casa", assumiu o avançado, de 29 anos, em declarações aos veículos de comunicação do Sp. Braga.O irmão de José Fonte assumiu a importância dos contactos mantidos com o presidente do clube, António Salvador. "A partir do momento em que ele ligou e tivemos a primeira conversa, pouco mais precisei de ouvir porque a minha cabeça veio diretamente para cá. Quando comuniquei à minha família, essa ambição de voltar tornou-se ainda maior, por isso foi só fazer força para que acontecesse e felizmente acabou tudo bem. Foi uma semana de muita ansiedade, para que tudo chegasse a bom porto, e felizmente cheguei", referiu.Rui Fonte promete dar "o máximo sempre em cada jogo". "Sei que é sempre com golos e assistências que posso ajudar e vou fazer o meu melhor para isso", apontou. "Com este regresso, a ambição será essa, de marcar o máximo de golos possível para ajudar a equipa com tudo o que eu puder e se isso se proporcionar, será certamente o sucesso do Sp. Braga", acrescentou.