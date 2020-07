Rui Fonte reage à grave lesão: «Voltarei mais forte»

Rui Fonte reagiu à grave lesão contraída frente ao Tondela com uma publicação na sua conta do Instagram. O avançado, de 30 anos, vai ser operado em breve ao ligamento cruzado do joelho esquerdo.





"Será com a garra e a alegria de sempre que irei enfrentar esta dura batalha que me espera. Que ninguém duvide da minha crença que voltarei mais forte. Agradecer a todos os que enviaram mensagem pelo vosso carinho", escreveu Rui Fonte, recebendo de imediato várias mensagens de incentivo de amigos e colegas de profissão.Rui Fonte contraiu a lesão durante o jogo com o Tondela, esta segunda-feira, num momento arrepiante, num choque com Tiago Almeida. A gravidade da lesão foi confirmada já esta terça-feira.