Rui Fonte: «Todas as conquistas são pouco para retribuir tudo o que o clube nos deu»

"Ganhar com o Sp. Braga tem um sabor especial. Todas as conquistas são pouco para retribuir tudo o que o clube e a região nos deu", começou por dizer, em declarações à Sport TV.O avançado fez depois uma comparação com os três grandes do futebol português. "Em termos de palmarés ainda há um longo percurso a fazer para diluir distância para os grandes, mas temos essa ambição e queremos ser um exemplo para os mais pequenos", vincou.Num dia em que o irmão José Fonte se sagrou campeão pelo Lille, Rui revelou que ainda não tinha conseguido trocar impressões com o defesa internacional português. "Tinha pedido para falar com ele, o meu irmão também ganhou o Europeu com a Seleção [e não consegui falar com ele na altura]. Agora vou tentar falar com ele", finalizou.