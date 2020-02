Rui Fonte: «Vitória na Luz prova que podemos ganhar a qualquer um»

O Sp. Braga prepara a partida diante do Rangers, na primeira mão dos 16 avos-de-final da Liga Europa, motivado pelo atual momento de forma, cujo mais recente êxito foi o triunfo em casa do Benfica para a Liga NOS, algo que não acontecia há mais de 65 anos. O avançado Rui Fonte deu conta do otimismo arsenalista para a eliminatória europeia.





"Foi uma noite fantástica para nós, porque o clube não ganhava há 65 anos no campeonato em casa do Benfica, por isso nós fizemos história e mostrámos a nossa força. E isto prova que podemos ganhar a qualquer um", disse o avançado do Sp. Braga ao jornal escocês 'The Herald'. "Acreditamos que podemos ganhar em qualquer lado. Tens de acreditar que consegues e foi o que aconteceu contra o Benfica. Estamos numa sequência muito boa e não há razão para não conseguirmos prolongá-la em Glasgow", acrescentou."Sabemos o que iremos encontrar na Escócia. O Ibrox é um estádio histórico e o Rangers uma equipa muito forte. Será um jogo difícil, especialmente por ser fora de casa. Mas vamos preparar-nos para ir a Glasgow e alcançar o melhor resultado possível", assinalou, antes de elogiar o adversário, que já defrontou outra equipa portuguesa nesta edição da Liga Europa."Eu vi o Rangers contra o FC Porto. São uma forte equipa e bem organizada. São uma típica equipa britânica, forte fisicamente. Os resultados contra o FC Porto mostraram quão boa é a equipa do Rangers, já que o FC Porto é uma das equipas mais fortes do campeonato português e é uma equipa difícil de bater. O Rangers mereceu vencer em Glasgow e só por isso já merecem o nosso respeito. Somos humildes e sabemos o que vamos enfrentar", comentou o ponta-de-lança dos minhotos, de 29 anos, antes de comparar o estilo dos protestantes com o do Wolverhampton."Quando defrontámos o Wolverhampton na fase de grupos, eles tinham um estilo diferente e uma tática distinta da do Rangers. Acredito que o Rangers será mais físico do que o Wolves foi. Acho que será um jogo diferente", assinalou.Rui Fonte é conhecedor do típico futebol britânico, já que passou por Arsenal e Crystal Palace e, mais recentemente, pelo Fulham. E durante a carreira ganhou admiração por Steven Gerrard, atual treinador do Rangers."Ele foi um grande jogador na história do Liverpool. Será um prazer estar no mesmo campo que ele porque tenho um enorme respeito por ele. Eu admirava jogadores como Steven Gerrard. Por estes dias é raro existir um jogador que permaneça num mesmo clube durante tanto tempo. Ele teve ofertas muito boas para sair do Liverpool no pico da sua carreira e não saiu. Merece respeito por isso", comentou Rui Fonte."O carácter que mostrou como jogador é algo de que vamos precisar quando formos para o Ibrox", defendeu ainda. O encontro do Sp. Braga com o Rangers está agendado para esta quinta-feira, às 20 horas, no Estádio Ibrox, em Glasgow, na Escócia.