Ryller cedido ao Red Bull Brasil

A SAD do Sp. Braga já encontrou destino para Ricardo Ryller, que vai prosseguir a carreira no Red Bull Brasil.Ryller é um dos jogadores colocados na lista de dispensados por Abel Ferreira, junto de Eduardo, Fábio Martins e Diogo Figueiras, trio que procura ainda encontrar uma solução para o seu futuro imediato.O médio brasileiro vai regressar a casa durante a época 2019/20, depois de completar um total de 18 jogos na sua temporada de estreia em Portugal.Ricardo Ryller tem ainda contrato com os minhotos até junho de 2022.