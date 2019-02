Ryller espreita nova oportunidade

Perante a indisponibilidade de Fransérgio para o jogo de amanhã, devido a castigo, e face à possível adaptação de Palhinha à posição de central, a via do meio-campo fica aberta para Ryller. O cenário mais provável passará pelo seu regresso ao onze para acompanhar Claudemir.

A confirmar-se, será uma nova oportunidade para o brasileiro, de 24 anos, que já gozou do estatuto de titular durante um breve período, já em 2019. Ryller foi aposta de Abel no duelo com o Nacional e acabou por convencer o treinador, ao ponto de permanecer no elenco inicial nos encontros seguintes, diante do Sporting (Allianz Cup) e Santa Clara. Refira-se que Abel Ferreira tem apreciado as qualidades de João Novais a partir do flanco esquerdo, pelo que não é expectável que possa desviar o camisola 17 para o miolo.

Pablo e Fábio Martins continuam a trabalhar à parte.