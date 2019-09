Sá Pinto: «A arbitragem não tem sido justa connosco»

Sá Pinto lamentou que o Sp. Braga não tenha conseguido mais do que um empate a dois golos com o Marítimo."Claro que não acho o resultado justo, é muito injusto mais uma vez. O adversário veio com uma estratégia de linha defensiva baixíssima, não é baixa, a retirar espaço, a não deixar entrar como gostaríamos. Claro que podíamos ter circulado a bola mais rápido, mas muitos jogos, muitas viagens, tudo conta. Na segunda parte, mudámos de sistema, mas fomos muito penalizados, não merecíamos estar a ganhar ao intervalo, mas a perder também não", disse."A segunda parte já foi diferente, tivemos outra qualidade de jogo, arriscámos mais, tivemos muitas ocasiões, fizemos o suficiente para ganhar, empatámos e quando fomos à procura do segundo golo sofremos aquele golo de forma inexplicável, [o Marítimo fez] muito pouco para merecer tanto", continou.Sá Pinto deixou também críticas ao trabalho da equipa de arbitragem. "Depois, há outras circunstâncias, como a arbitragem que não tem sido justa connosco. Hoje há dois penáltis, um na primeira parte e outro na segunda parte. Há equipas que têm ganho na ponta final e tudo conta para subir na tabela."Por fim, assumiu responsabilidades: "Sou o máximo responsável pela equipa e assumo totalmente quando as coisas não correm bem, mas estou satisfeito com o comportamento dos jogadores, sinto o espírito deles, que é bom, saudável, mas temos sido muito penalizados.O que falta? Por exemplo, ter tempo para treinar este tipo de situações, contra equipas de bloco mais baixo, é sempre mais fácil treinar a parte defensiva do que a ofensiva. As arbitragens têm tido um impacto grande nos resultados, não podemos é duvidar e desanimar, temos que perceber onde podemos melhorar e ser mais assertivos e traduzir em pontos, precisamos de um click para ganhar jogos."