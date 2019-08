Sá Pinto: «Alterações por justiça»

"Era muito importante começarmos a Liga com uma vitória, depois do grande jogo que fizemos para a Liga Europa", destacou Sá Pinto, deixando o essencial da estreia vitoriosa no campeonato: "Estamos a ver grandes surpresas nesta jornada inicial da Liga e prevemos um campeonato muito competitivo. Estava curioso para saber como a equipa ia responder. Fizemos alterações não por gestão, mas por uma questão de justiça, pois há jogadores que estão à espera de jogar e também merecem e demonstraram isso."