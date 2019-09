Sá Pinto antevê duelo difícil com V. Setúbal: «Queremos subir na tabela»

O treinador do Sp. Braga, Ricardo Sá Pinto, disse esta quinta-feira que quer ir a Setúbal vencer o Vitória, sexta-feira (20h30), na quinta jornada da Liga, para começar a subir na tabela classificativa.Os minhotos, que vêm de uma derrota caseira pesada diante do Benfica (4-0), na ronda anterior, e ocupam apenas a 13.ª posição, com quatro pontos, deslocam-se ao Bonfim para disputar um jogo que o técnico qualifica de "difícil"."O Vitória ainda não ganhou para a Liga e ainda não fez golos, mas também é muito difícil que sofra, a não ser com o FC Porto [4-0], mas teve três empates sem golos sofridos", notou Ricardo Sá Pinto.O treinador dos minhotos frisou que "é sempre difícil" jogar no reduto dos sadinos que, notou, também "precisam de ganhar"."Mas estamos preparados e este jogo é muito importante para nós porque queremos subir na tabela. Esta primeira volta é difícil pelas diversas competições em que estamos inseridos, [mas] temos ainda 30 jogos pela frente e muitos pontos a conquistar", disse.Ricardo Sá Pinto considerou que a paragem de quase duas semanas devido aos compromissos das seleções nacionais "foi um bom período para recuperar energia e treinar".O Vitória de Setúbal, juntamente com o Belenenses, ainda não marcou qualquer golo esta época no campeonato, mas Sá Pinto deixou elogios à equipa sadina, notando que "pode marcar a qualquer altura"."Tem bons jogadores, como o Guedes, o Khalid, Berto, Zequinha, o Éber Bessa, são jogadores rápidos, de qualidade, experientes, ainda não marcaram também porque não tiveram alguma felicidade. São também consistentes defensivamente, com o Semedo à frente da linha defensiva, o Manu e Sílvio são laterais experientes, tem um guarda-redes internacional [Makaridze], individualmente, tem jogadores com grande capacidade e para fazerem uma boa liga", disse.Sá Pinto considerou ainda que a integração dos mais recentes reforços do Sp. Braga, o defesa central Wallace e o médio defensivo Agbo, "está a ser boa", mas só o primeiro será opção para o jogo de sexta-feira.Questionado sobre a troca de três treinadores à passagem da quarta jornada (no Sporting, Belenenses e Paços de Ferreira), o técnico disse discordar das opções dos dirigentes."Não concordo, não acho normal, cada um sabe da sua casa e do seu clube, mas não se conseguem objetivos à quarta jornada, nem para o bem, nem para o mal, por isso acho prematuro", afirmou.Tiago Sá, Tormena, Raul Silva e Wilson Eduardo são os lesionados do plantel arsenalista e não podem ser opção para Ricardo Sá Pinto.Sporting de Braga, 13.º classificado, com quatro pontos, e Vitória de Setúbal, 16.º, com três, defrontam-se a partir das 20h30 de sexta-feira, no Estádio do Bonfim, em Setúbal.