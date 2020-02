Sá Pinto diz que Trincão tem tudo "para triunfar no Barcelona" mas avisa: «É preciso paciência»

Francisco Trincão é um dos nomes que mais se fala por estes dias em Espanha. O passe do jovem jogador do Sp. Braga foi comprado pelo Barcelona por 31 milhões de euros, assinou um contrato que tem uma cláusula de 500 milhões, e no país vizinho há a curiosidade de saber o que pode valer o internacional português que vai ficar no Minho até ao final da época. Ricardo Sá Pinto, que foi o treinador dos arsenalistas até há bem pouco tempo, garante que Trincão tem tudo para triunfar na Catalunha.





"É um grande jogador, possui um talento natural incrível", disse o técnico, em declarações ao jornal 'Marca'. "Tem velocidade, bom passe, excelente condução com bola, é muito bom no 1x1, faz assistências e marca golos. É esquerdino, mas gosta de jogar com o outro pé e prefere a ala direita. Embora já tenha jogado nas várias posições atacantes, sente-se mais cómodo a extremo."Sá Pinto refere também que Trincão é um jovem com espírito de sacrifício. "Quando tem de defender, defende. Pensa no grupo. É jovem mas tem uma grande personalidade, não tem medo da pressão. É muito trabalhador, sério, discreto mas sociável. Está muito focado."Por isso o técnico não tem dúvidas que "o Barcelona fez uma grande contratação". "Ele tem o talento futebolístico e a personalidade necessárias para triunfar em Camp Nou, mas é preciso ter um pouco de paciência porque é muito jovem e não tem experiência. Tem de crescer. Mas qualidades não lhe faltam", acrescenta o antigo jogador, que deixa um conselho ao seu ex-pupilo. "Que nunca deixe de ser ambicioso. Isso é o que marca a diferença nos grandes futebolistas."A comparação com João Félix - até porque fazem parte da mesma geração - é inevitável, mas Ricardo Sá Pinto sublinha que são futebolistas diferentes. "O João Félix tem mais golo. O Trincão também o tem, mas ele faz mais assistências e joga mais junto à ala. Todavia, acredito que ele pode melhorar os seus registos ofensivos."