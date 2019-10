Sá Pinto e a derrota do Sporting na Taça de Portugal: «É um aviso para todos»

O treinador do Sp. Braga, Ricardo Sá Pinto, disse esta sexta-feira que a derrota do Sporting diante do Alverca serve de "aviso" para o jogo de sábado com o Leça, da Taça de Portugal.Questionado sobre se o Sp. Braga é candidato a chegar à final da prova, o técnico frisou que, de momento, o "objetivo é ganhar ao Leça", equipa que milita na Série B do Campeonato de Portugal, o mesmo escalão do Alverca, que na quinta-feira eliminou o detentor do troféu, o Sporting, por 2-0."Sem dúvida que é um aviso para todos. Já o tinha dito na Taça da Liga, quando jogámos com o Penafiel: hoje em dia não há jogos fáceis, acabaram há muito tempo. Este é de uma competição diferente, frente a uma equipa de uma divisão diferente, mas que está supermotivada e que, depois do que aconteceu em Alverca, acredita que pode ser feliz", disse.Para contrariar o adversário, os jogadores do Sporting de Braga têm que ser "sérios, rigorosos, determinados, concentrados e humildes". "Temos que respeitar este adversário", frisou.Sá Pinto elogiou o Leça, que está em segundo lugar na sua série, dizendo esperar uma equipa "que vai procurar defender bem e explorar um ou outro erro" do Braga."É uma equipa com bons jogadores e que até tem internacionais, como o Pecks, por Cabo Verde, e que há até pouco tempo atuava na I Liga, e tem outros jogadores com experiência, como Nelsinho, Van Zeller, tem ainda o Prazeres e o Adilson, que é muito rápido. Temos que estar concentrados porque é uma equipa que não vai parar de acreditar até construirmos um resultado que nos permita ter uma vitória segura", disse.Ricardo Sá Pinto disse que o estado do relvado, aliado às más condições climatéricas previstas para sábado (chuva), o preocupam, mas frisou que a equipa tem que saber "contornar" essas circunstâncias.O treinador revelou ainda que, "provavelmente", vai fazer algumas alterações no 'onze', lembrando "o ciclo muito exigente de sete jogos em 21 dias" que se avizinha."Todos vão ser precisos e todos são importantes, os que jogam mais e os que jogam menos. Se calhar, não posso ser justo com todos, mas peço-lhes que não deixem de trabalhar e acreditar que podem ser úteis, num ciclo destes é fundamental que todos possam estar disponíveis para ajudar", disse.Tiago Sá, Wallace, Raul Silva já estão aptos e o único lesionado do plantel bracarense é o defesa central Tormena.O jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal está marcado para as 20:45 de sábado, no Estádio do Leça, em Leça da Palmeira, Matosinhos.